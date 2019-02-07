2019-02-07T08:12:06+03:00
Авто

Движение по Атаманской улице закроют до июня

Причиной ограничений станут работы по прокладке газопровода
Петр КИБЕР
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Движение по Атаманской улице закроют с середины февраля и до лета.Движение по Атаманской улице закроют с середины февраля и до лета.Фото: Виктор Буздин
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Новые перекрытия и ограничения для проезда транспорта в Петербурге вступают в силу 8 и 11 февраля. Об этом горожан предупреждает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Северной столицы.

- С 8 по 21 февраля 2019 года в связи с работами по прокладке тепловой сети закрывается движение транспорта по Дубровской улице в районе дома номер 12, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

На этом участке работы будут производится силами ГУП «ТЭК СПб».

Еще один адрес – Атаманская улица. Здесь сроки ограничений оказались куда более продолжительными. Из-за работ по прокладке газопровода с 11 февраля и вплоть до 1 июня 2019 года закрывается движение транспорта по Атаманской улице на участке от набережной Обводного канала до дома 3/6 по Атаманской улице.

В ГАТИ просят водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут, чтобы не встать пред знаком «кирпич» на закрытом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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