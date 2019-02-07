Замглавы комитета по вопросам законности Андрей Романов ушел из Смольного
Очередные кадровые изменения в Смольном произошли практически незаметно. С поста первого заместителя председателя комитета по вопросам законности ушел Андрей Романов. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.
- Романов отвечал в комитете за деятельность отдела по работе с органами военного управления и организационного отдела, - пишет «Мойка 78».
Надо сказать, что в администрации Северной столицы Романов работал на протяжении 16 лет. Его считали одним из самых знающих сотрудников комитета по безопасности. Не зря, когда в декабре 2018 года с поста руководителя ведомства был уволен Леонид Богданов, то его место, хоть и с приставкой «врио», занял именно Андрей Романов. Но теперь уходит и он.
Фото чиновника уже удалили с сайта Смольного. Кто теперь будет занимать место Романова – неизвестно. На данный момент должность остается вакантной.
ИСТОЧНИК KP.RU