Житель Мурино силой заставил бывшую подругу устроить секс-марафон

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-07T10:47:12+03:00

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Полиция Всеволожского района Ленинградской области разбираются в тонкостях личной драмы двух жителей Мурино. На своего бывшего уже сожителя пожаловалась 35-летняя женщина. По словам заявительницы, мужчина почти сутки заставлял ее заниматься сексом.

- 26-летний мужчина насильно удерживал бывшую подругу в своей квартире на Петровском бульваре с позднего вечера 4 февраля до половины пятого утра 6-го числа и принуждал ее к сексу, - пишет «Оперативное прикрытие».

После того, как суточный секс-марафон закончился и обессиленный мужчина заснул, его пассия покинула негостиприимную квартиру и направилась прямиком в полицию. Там женщину внимательно выслушали и приняли заявление.

А после этого стражи порядка отправились по указанному адресу и задержали любвеобильного мужчину. Сейчас в отношении него заведено дело по статье «понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа или угрозы», по которой грозит наказание от крупного штрафа до года тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU