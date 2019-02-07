2019-02-07T11:15:57+03:00
Звезды

Матильда Шнурова раскритиковала петербургских коммунальщиков

Экс-супруга лидера «Ленинграда» пожаловалась на сугробы в центре Северной столицы
Петр КИБЕР
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На работу коммунальщиков жалуются не только простые петербуржцы, но и знаменитости.На работу коммунальщиков жалуются не только простые петербуржцы, но и знаменитости.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пока Сергей Шнуров отдыхает по жарким странам вместе со своей новой женой, его экс-супруга Матильда пробирается между сугробов по заваленному снегом Петербургу и на чем свет стоит ругает дворников.

- Коммунальные службы в этом году не работают вообще. В городе творится ад, - написала бывшая жена музыканта у себя в «Инстаграме».

Сугробы не нравятся не только Матильде Шнуровой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Сугробы не нравятся не только Матильде Шнуровой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На фотографии, к которой сделана подпись, одна из улиц в центре Северной столицы, заваленная снегом. Впрочем, такую картину уже второй месяц могут наблюдать все жители города. Ничего нового Матильда Шнурова на раскрыла.

Напомним, что совсем недавно экс-супруга лидера группы «Ленинград» сменила прическу и представила свой новый образ в стиле Софи Марсо. Шнурова, судя по всему, отошла от хандры, накрывшей ее после развода с Сергеем, занялась собой, и готова начать новую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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