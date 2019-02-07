За сутки в городе эвакуировано 266 автомобилей: В центре Петербурга продолжают убирать снег
В ГИБДД подвели итоги второго дня тотальной уборки города от снега. За сутки с улиц Северной столицы эвакуировали 266 неправильно припаркованных автомобилей. Это опечалило водителей, но помогло коммунальщикам. Продолжится работа и сегодня.
- С 21:00 7 февраля будет закрыто движение и запрещена парковка на улицах Чехова и Рылеева, Преображенской площади, а также в Басковом и Манежном переулках, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Также коммунальщики продолжат работу по очистке от снега Захарьевской и Фурштадтской улиц, с которыми они не смогли справиться и за сутки.
Водителей настойчиво просят соблюдать режим ограничений парковки, иначе их машина окажется в списке отправленных на штрафстоянку.
Напомним, что накануне ГИБДД отчиталась о 244 эвакуированных автомобилях. Впрочем, опасаться стоит только нарушителям, а стоящие по правилам машины просто передвинут в другое место.
ИСТОЧНИК KP.RU