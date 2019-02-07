За сутки в городе эвакуировано 266 автомобилей: В центре Петербурга продолжают убирать снег

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-07T11:41:44+03:00

Борьба со снегом в Петербурге продолжается. Машины в неположенном месте лучше не оставлять. Фото: Артем КИЛЬКИН

7 февраля коммунальщики вместе с ГИБДД выйдут на улицы Чехова и Рылеева, Преображенскую площадь, а также Басков и Манежный переулок

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В ГИБДД подвели итоги второго дня тотальной уборки города от снега. За сутки с улиц Северной столицы эвакуировали 266 неправильно припаркованных автомобилей. Это опечалило водителей, но помогло коммунальщикам. Продолжится работа и сегодня.

- С 21:00 7 февраля будет закрыто движение и запрещена парковка на улицах Чехова и Рылеева, Преображенской площади, а также в Басковом и Манежном переулках, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Также коммунальщики продолжат работу по очистке от снега Захарьевской и Фурштадтской улиц, с которыми они не смогли справиться и за сутки.

Водителей настойчиво просят соблюдать режим ограничений парковки, иначе их машина окажется в списке отправленных на штрафстоянку.

Напомним, что накануне ГИБДД отчиталась о 244 эвакуированных автомобилях. Впрочем, опасаться стоит только нарушителям, а стоящие по правилам машины просто передвинут в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU