2019-02-07T13:09:26+03:00
Происшествия

Аутлет в Пулково поймали на сливе грязных стоков в канализацию

Руководству торгового центра уже вынесено предупреждение от прокуратуры
Петр КИБЕР
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Прокуратура поймала пулковский аутлет на сливе грязных отходов в канализацию.Прокуратура поймала пулковский аутлет на сливе грязных отходов в канализацию.Фото: СОЦСЕТИ
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Прокуратура Пушкинского района Петербурга встала на стражу флоры и фауны Северной столицы и поймала крупный торговый центр в Пулково на сливе грязных стоков в канализацию. Руководству ТК уже вынесено предупреждение.

- Проверка выявила факты сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушителем природоохранного законодательства оказалось общество с ограниченной ответственностью «Аутлет Пулково». Именно к его руководителям пришли с претензиями сотрудники прокуратуры.

К сожалению, в ведомстве не уточняют, чем именно отравлял канализацию пулковский аутлет, однако теперь бизнесменам придется привести свои сточные воды в соответствие с нормативами. За этим проследят в Пушкинской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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