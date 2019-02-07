МЧС снимают зараженный снег и грунт на месте разлива этилмеркаптана в Петербурге
Утром во вторник, 5 февраля, жители Петербурга стали чувствовать сильный запах газа. Чуть позже сотрудники МЧС нашли источник этого неприятного аромата – в районе железнодорожной станции «Лигово» находилась протекающая цистерна с веществом этилмеркаптан, а также две канистры. Потенциально опасные тары вывезли. Сейчас спасатели снимают зараженный снег и грунт, а также обрабатывают место разлива.
- Бочку увезли, а вонь осталась, - жалуются петербуржцы в социальных сетях.
Жители города рассказывают, что запах газа до сих пор чувствуется на проспекте Ветеранов, в Ульянке и других районах Петербурга. МЧС успокоило петербуржцев, заверив, что опасности это вещество не представляет.
Сейчас милами комитета по природопользованию, охране окружающей среды и главного управления МЧС ведут работы по снятию и вывозу зараженного снега и грунта. Позже место разлива будет обработано сорбентами и химическими реактивами, а в дальнейшем законсервировано специальными веществами. Отмечается, что при замере проб воздуха превышение содержания этилмеркаптана пороговых значений не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU