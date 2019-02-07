В 2019 году на капремонт петербургских дорог потратят 1,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-07T15:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга опубликовал список дорог, которые попадают в адресную программу капитального ремонта в 2019 году. Документ согласован и уже не изменится.

- В программу вошли 22 адреса общей площадью 268,91 тысячи квадратных метров и протяженностью 24,57 километра. Объем финансирования составит 1,2 миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Согласно планам, в нынешнем году дорожники отремонтируют: Ярославский проспект, улицу Салова (от Софийской до Волковского проспекта), Шлиссельбургское шоссе (от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы), Складскую улицу, Парашютную улицу, Среднеохтинский проспект (от Красногвардейской площади до Крюковой улицы), проспект Стачек (от проспекта Маршала Жукова до улицы Лени Голикова), Нейшлотский переулок.

Также в список вошли: Барклаевская улица , улица Турку, улица Осипенко , проспект Авиаконструкторов (от Ильюшина до Шаврова),Индустриальный проспект (возле дома №40), шоссе Революции, Рощинская улица (от Ялтинской до линии Варшавской ж/д), улица Профессора Попова, улица Корабельная.

Также дорожные службы обустроят участки для остановок общественного транспорта в Кировском и Фрунзенском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU