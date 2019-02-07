Взорвавшееся колесо буксовавшей машины разбило окно на шестом этаже
Звон разбитого стекла разбудил рано утром жителей одной из квартир дома номер 41 по проспекту Маршала Жукова. Когда люди встали посмотреть, что это было, то оказалось, что в окно к ним прилетел кусок покрышки. Хозяева были в шоке, ведь живут они на шестом этаже.
- Шум и гам во дворе. Въезды и выезды перекрыла полиция, везде валяются куски пластика, - написали петербуржцы в соцсетях.
Поначалу горожане предположили, что здесь была погоня и полицейские ловили преступника, но позднее ситуация прояснилась. Правда от этого история не стала менее удивительной.
Дело оказалось простым: водитель кроссовера «Ауди» застрял в снегу, что не удивительно по нынешнему состоянию улиц и дворов города, и начал сильнее и сильнее давить на педаль газа.
Двигатель взвыл, колеса завертелись с бешеной скоростью, однако машина с места не сдвинулась. А вот задняя правая покрышка не выдержала и лопнула. Ее куски разворотили бампер и разлетелись в разные стороны, «добив» и до шестого этажа. Теперь водителю придется не только ремонтировать машину, но и заменить окно ни в чем не повинным людям.
ИСТОЧНИК KP.RU