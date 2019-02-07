Взорвавшееся колесо буксовавшей машины разбило окно на шестом этаже

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-07T15:18:49+03:00

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Звон разбитого стекла разбудил рано утром жителей одной из квартир дома номер 41 по проспекту Маршала Жукова. Когда люди встали посмотреть, что это было, то оказалось, что в окно к ним прилетел кусок покрышки. Хозяева были в шоке, ведь живут они на шестом этаже.

- Шум и гам во дворе. Въезды и выезды перекрыла полиция, везде валяются куски пластика, - написали петербуржцы в соцсетях.

Поначалу горожане предположили, что здесь была погоня и полицейские ловили преступника, но позднее ситуация прояснилась. Правда от этого история не стала менее удивительной.

Дело оказалось простым: водитель кроссовера «Ауди» застрял в снегу, что не удивительно по нынешнему состоянию улиц и дворов города, и начал сильнее и сильнее давить на педаль газа.

Двигатель взвыл, колеса завертелись с бешеной скоростью, однако машина с места не сдвинулась. А вот задняя правая покрышка не выдержала и лопнула. Ее куски разворотили бампер и разлетелись в разные стороны, «добив» и до шестого этажа. Теперь водителю придется не только ремонтировать машину, но и заменить окно ни в чем не повинным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU