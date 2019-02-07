В Петербурге запустили городской флешмоб по уборке снега #lopatachallenge

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-07T15:21:24+03:00

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Зима 2019 года в Петербурге запомнится горожанам огромными сугробами. Уставшие от вездесущего снега и наледи петербуржцы решили взять инициативу в свои руки, а точнее лопаты и самостоятельно заняться уборкой улиц. Все это переросло во фрешмоб, который получил название #lopatacellenge. Активисты СЗИУ РАНХиГС решили тоже принять в нем участие.

- У нас люди любят жаловаться на бездействие властей, но мы на своем примере хотим показать, что начинать надо с себя. Поэтому мы вместе со студентами приняли решение присоединиться к социальному проекту, - рассказали в СЗИУ РАНХиГС.

Первыми 8 февраля на улицы с лопатами выйдут директор, деканы факультетов и работники Северо-Западного института управления РАНХиГС и очистят от снега территорию рядом с девятью корпусами вуза. А уже 12 февраля студенты примутся убирать снежные завалы около социальных учреждений Петербурга, а именно у Дома ветеранов на Тамбовской улице и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Дом милосердия на Васильевском острове.

Отметим, что акция #lopatachallenge существует уже с 2016 года. В ней принимают участие не только петербуржцы, но и люди из других городов России, и даже других стран. Флешбом направлен на то, чтобы создать благоприятную у удобную обстановку зимой вне зависимости от качества работы коммунальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU