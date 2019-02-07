В 2018 году в Петербург не пустили более 3,6 миллионов поддельных Chanel, Adidas и Louis Vutton

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-07T15:57:28+03:00

Больше всего подделок в Петербург ехало из Китая Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Прошедший 2018 год оказался «урожайным» на контрафактную продукцию в Петербурге. Северо-Западное таможенное управление задержало на границе более 3,6 миллионов единиц подделок на сумму 2 миллиарда 585 миллионов рублей. Это на 1 миллиард больше, чем в 2017 году. Самыми популярными подделками оказались одежда, обувь, сумки, алкоголь, медицинские изделия, а также этикетки и бирки.

- В мае 2018 года на таможенном посту Бронка Балтийской таможни была пресечена попытка ввоза 67 200 банок незадекларированного безалкогольного энергетического напитка. Также в связи с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в России, в страну пытались провести более 122 тысяч единиц товаров с символикой FIFA, - сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Разумеется, среди контрафактного товара таможенники остановили множество подделок под люкс-бренды Chanel, Burberry, Louis Vutton. Отмечается, что большая часть контрафактной продукции прибывает из Китая. По результатам анализа принимаются решения о проведении дополнительных форм таможенного контроля в рамках системы управления рисками.

ИСТОЧНИК KP.RU