2019-02-07T17:46:16+03:00
Общество

«Лопата не решит проблемы со снегом в Петербурге»: На Фонтанке появился Большой Ковш

Члены арт-группы «Явь» нарисовали гигантское созвездие на толще льда в центре города [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Большой Ковш на льду реки Фонтанки в Петербурге Фото: Арт-группа "Явь"Большой Ковш на льду реки Фонтанки в Петербурге Фото: Арт-группа "Явь"
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Снег, снег и снова снег. Это главная тема для обсуждений в Петербурге зимой 2019 года, так как именно снежные завалы стали серьезной проблемой для жителей города. Коммунальщики, вооруженные лопатами и снегоуборочной техникой не справляются с осадками, а жители Северной столицы ежедневно жалуются на сугробы и наледь, которые мешают и машинам и пешеходам. Уличные художники решили, что справиться с проблемой в Петербурге сможет не лопата, а только Большой Ковш. Именно его они и нарисовали на заледеневшей реке Фонтанке.

- Лопата не поможет решить проблемы со снегом и льдом в Петербурге. Нам нужен Большой Ковш, - заявили художники.

Однако проблемы с тротуарами и дорогами – это не единственный смысл, который члены арт-группы вложили в свою работу. Они рассказали, что Большой Ковш на самом деле это лишь часть большого созвездия Большая Медведица. Да и такой большой масштаб рисунка выбран не случайно.

- Прохожие не могут сфотографировать его целиком, так и наша Вселенная - мы не можем охватить ее современными средствами техники, не можем даже осознать ее бескрайние масштабы, - пояснили художники.

Арт-группа Явь_Большой Ковш.

Увидеть Большой Ковш пока его не замело снегом можно с Аничкого моста на Невском проспекте, а также рядом с ним с набережной Фонтанки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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