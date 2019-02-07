«Теплосеть» работает в усиленном режиме из-за изменения погоды в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:14 2019-02-07T18:14:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце недели в Петербурге снова ожидается потепление. Вечером в четверг, 7 февраля, температура воздуха опустится до минус 10 градусов, а вот в пятницу, 8 февраля, резко поднимется до ноля. В течение дня будут наблюдаться температуры от небольшого минуса до оттепели. А на выходных температура поднимется до 3 градусов тепла. Эти перепады могут негативно повлиять на трубопроводы, поэтому «Теплосеть» собирается работать в усиленном режиме.

- При изменении погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышению нагрузки на трубопровод, поэтому технологические нарушения не исключены, - рассказали в «Теплосети».

Организация привела в режим повышенной готовности оперативные бригады и специальную технику для того, чтобы быстро и эффективно ликвидировать возможные дефекты. Также в «Теплосети» напомнили петербуржцам, что ни в коем случае нельзя подходить к местам парения или вытекания горячей воды на поверхность, так как это может привести к трагическим последствиям. В случае, если подобные дефекты будут замечены, надо незамедлительно звонить по телефону 004 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU