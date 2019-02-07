В Петербурге пройдет отбор в школу моделей для пенсионеров

СЕГОДНЯ 20:07 2019-02-07T20:07:49+03:00

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Во всем мире все больше набирают популярность модели так называемого элегантного возраста. Женщины и мужчины старше 50-ти и 60-ти лет появляются на обложках модных журналов, участвуют в показах и ведут свои социальные сети, набирая подписчиков, порой, даже больше, чем молодежь. Теперь и у пенсионеров Петербурга появилась возможность пройти отбор в школу моделей, чтобы научиться блистать в свете вспышек фотоаппаратов.

- Модный дом «Пава» приглашает мужчин и женщин в возрасте от 55-лет пройти трехмесячное обучение с марта по май в рамках собственной школы моделей, - сообщил комитет по социальной поддержке Петербурга.

Данный проект появился еще в 2014 году. Реализацией его занимается межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров». В ноябре 2018 года «Школа моделей элегантного возраста «Пава» получил президентский грант как проект, который повышает активность старшего поколения.

Отбор прекрасных, активных и желающих оказаться на подиуме пенсионеров состоится в 11:30 утра 8 февраля в Народном доме АВИП № 24 оп улице Прилукской. Все Петербуржцы элегантного возраста могут проявить себя и показать шарм и красоту своих лет.

ИСТОЧНИК KP.RU