2019-02-07T20:45:48+03:00
Общество

Высота снежного покрова в Петербурге достигла рекордной отметки

Почти полметра снега лежит на улицах зимой 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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Высота снежного покрова в Петербурге достигла 49 сантиметровВысота снежного покрова в Петербурге достигла 49 сантиметровФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге появился новый рекорд. Его зафиксировали в четверг, 7 февраля. Высота снежного покрова составила уже практически полметра. Таким образом, зима 2019 года практически приблизилась к самой снежной за последнее десятилетие, которая выпала на 2010-2011 года. Тогда уже в декабре высота снежного покрова достигала 55 сантиметров, а к началу весны доросла до отметки в 73 сантиметра.

- В Питере мало проблем со снегом? Получите еще! Сегодня утром высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 49 см - это новый рекорд текущей зимы! До этого 48 см отмечалось 24 января и 6 февраля, - рассказала в соцсети ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова – это слой снега на земле, который образовался в результате выпадения осадков. Но не стоит унывать, в некоторых районах России, например в Сибири, порой этот показатель достигает до 1,8 метров.

В ближайшие дни снега немного поубавится в связи с оттепелью, которая ожидается в выходные, 9 и 10 февраля. А вот после, когда в Петербург вновь придут снегопады и метели, возможно в городе будет установлен новый рекорд этой зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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