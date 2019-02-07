Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте автомобиля в Петербурге
Житель Петербурга отправится в тюрьму на 1 год и 6 месяцев за то, что решил «прокатить» сотрудника полиции на капоте. Пьяный мужчина разъезжал по центру города за рулем отечественного автомобиля. А когда увидел на горизонте инспектора ГИБДД, который требовал его остановиться, то специально направил на него машину, чтобы сбить.
- В ноябре 2018 года пьяные мужчина ехал за рулем машины по набережной канала Грибоедова в Центральном районе Петербурга и умышленно наехал на патрульного, который требовал его остановиться. После того, как сотрудник полиции оказался на капоте, водитель и не подумал останавливаться, - сообщила прокуратура Северной столицы.
Верхом на машине, инспектор ДТП проехал около 10 метров, после чего смог спрыгнуть. Насколько известно, сильных травм полицейский не получил.
Мужчину осудили за применения насилия в отношении представителя власти. Протрезвев, на суде водитель свою вину признал и полностью раскаялся в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU