Прогноз погоды на пятницу, 8 февраля, и выходные в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 07:49 2019-02-08T07:49:52+03:00

В пятницу и выходные в Петербурге будет слякотно и тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Пятница! Это означает, что впереди два выходных дня, в которые можно отдохнуть душой и телом. Но и прогноз погоды знать тоже неплохо, вдруг захочется выйти на улицу. Что готовит природа в последний рабочий день недели и на выходные - знают синоптики.

- 8 февраля в Петербурге ожидается облачная погода. Днем небольшой снег, возможно мокрый. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах гололедица, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Мокрый снег и слякоть, что может быть прекраснее? Вряд ли кому-нибудь захочется гулять по паркам и садам с промокшими ногами. Но увы, и в выходные погода останется такой же «кислой».

В субботу синоптики обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер и до двух градусов тепла. И в воскресенье будет все то же самое. Мокрый снег, юго-западный ветер с порывами до сильного и 0…+2 на градуснике.

ИСТОЧНИК KP.RU