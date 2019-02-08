Прогноз погоды на пятницу, 8 февраля, и выходные в Санкт-Петербурге
Пятница! Это означает, что впереди два выходных дня, в которые можно отдохнуть душой и телом. Но и прогноз погоды знать тоже неплохо, вдруг захочется выйти на улицу. Что готовит природа в последний рабочий день недели и на выходные - знают синоптики.
- 8 февраля в Петербурге ожидается облачная погода. Днем небольшой снег, возможно мокрый. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах гололедица, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.
Мокрый снег и слякоть, что может быть прекраснее? Вряд ли кому-нибудь захочется гулять по паркам и садам с промокшими ногами. Но увы, и в выходные погода останется такой же «кислой».
В субботу синоптики обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер и до двух градусов тепла. И в воскресенье будет все то же самое. Мокрый снег, юго-западный ветер с порывами до сильного и 0…+2 на градуснике.
ИСТОЧНИК KP.RU