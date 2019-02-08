Смольный отменил конкурс на аэроэкспресс до Пулково

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-08T08:42:27+03:00

Власти Петербурга решили еще раз взвесить все за и против

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Судя по всему, в Северной столице так и останется единственный вариант добраться до аэропорта – на автобусе. В ближайшие годы, по крайней мере. Строительство метро значится в далеких планах, а конкурс на запуск аэроэкспресса до Витебского вокзала отменен.

- Правительство города решило дополнительно сравнить все возможные альтернативные варианты, - говорится в сообщении комитета по инвестициям Петербурга.

Другими словами, в Смольном не уверены, что тратить большие деньги на проект, за который никто не хочет браться уже десять лет – это хорошая идея. То, что давно и успешно работает в столице, в Петербурге забуксовало еще на стадии обсуждения.

Совпало, или нет, но в то же время врио губернатора Северной столицы находился с визитом в Москве, где с бывшим министром транспорта, а ныне помощником президента России Игорем Левитиным обсуждал как раз варианты развития Пулково и всей транспортно-логистической отрасли города.

Пока не ясно, надеется ли Смольный получить федеральное финансирование на тот же аэроэкспресс, или ускорить строительство метро, но ясно одно – в ближайшее время путь в Пулково остается один – по шоссе, а на автобусе, маршрутке, машине или такси – дело вкуса.

ИСТОЧНИК KP.RU