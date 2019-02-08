Определены места для двух новых станций метро в Василеостровском районе

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-08T10:01:58+03:00

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга определился с местоположением двух новых станций метро Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. «Гавань», она же «Шкиперсакя» - окончательный вариант названия еще не принят – появится на пересечении Гаванской улицы и Шкиперского протока.

Вторая – «Морской фасад» будет построена у пассажирского морского порта Санкт-Петербурга. Впрочем, принятие окончательного решения о местоположении вестибюлей не означает, что новые станции подземки появятся в Василеостровском районе в ближайшее время.

Строить «Гавань» и «Морской фасад» начнут только после 2025 года, когда будут сданы строящиеся сейчас участки подземки. Впрочем, учитывая проблемы самого «Метростроя», постоянные срывы сроков сдачи того же Фрунзенского радиуса и связанные с этим скандалы, вряд ли стоит надеяться на появление двух новых станций метро на Васильевском острове в ближайшие десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU