В утренний час пик в Петербурге закрывали метро «Адмиралтейская»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-08T11:01:03+03:00

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Очередной забывчивый гражданин создал кучу неудобств для пассажиров петербургского метрополитена. Из-за забытого кем-то пакета на полчаса в утренний час пик на вход и на выход закрывалась станция метро «Адмиралтейская».

- В 09:20 станция «Адмиралтейская» закрыта в связи обнаружением бесхозного предмета, - сообщает телеграмм-канал петербургской подземки.

Спешащим на работу горожанам предложили пересесть на наземный транспорт. На автобусы и троллейбусы до «Спортивной», «Василеостровской» и «Невского проспекта».

Впрочем, проверка оказалась достаточно быстрой. Всего за полчаса служба безопасности определила, что ничего криминального в забытом пакете нет и в 9:50 двери станции вновь открылись.

В этом отношении пассажирам «Адмиралтейской» повезло больше, чем на «Беговой» накануне. Там, открытия станции после проверки пришлось ждать около часа. В 19:07 из-за забытой кем-то вещи вход и выход закрыли, и только в 20:14 пассажиров вновь пустили внутрь.

ИСТОЧНИК KP.RU