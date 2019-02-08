2019-02-08T11:32:55+03:00
Авто

В ГИБДД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Петербурге

В топе у преступников популярные «бюджетники» и премиальные внедорожники
Петр КИБЕР
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В Петербурге снизилось число угонов автомобилей.В Петербурге снизилось число угонов автомобилей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области подвело итоги краж автомобилей за 2018 год. Хорошая новость – число угонов уменьшилось на 12 процентов, но воровать автотранспорт по-прежнему продолжают много.

- Всего за 2018 год в Петербурге и Ленинградской области было угнано 5557 автомобилей. Из них 4302 в Северной столице и 1255 в 47-м регионе, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Что касается статистики по моделям, то лидером стал «Хендэ Солярис» - 22 процента. Следом за ним идет группа отечественных «Жигулей» и «Лад» -20 процентов от общего объема. Далее идет еще один бюджетник. «Киа Рио» занимает третью строчку с 17 процентами.

Следом за ними «Форд Фокус» (12 процентов), кроссовер «Киа Спортэйдж» (9 процентов), легковушка «Киа Сид» (8 процентов). Замыкают ТОП «Тойота Камри» и «Ниссан «Альмера».

Часто меняют своих владельцев и премиальные внедорожники. «Рейндж Ровер», «Тойота Лэнд Крузер», БМВ Х5 и Х6, а также другие иномарки стоимостью в несколько миллионов рублей регулярно пропадают из под окон хозяев.

Самым опасным для автовладельцев районом Петербурга оказался Невский, а в Ленобласти – Всеволожский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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