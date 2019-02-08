Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-08T11:55:20+03:00

Народный артист РСФСР скончался сегодня ночью в Москве

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти известного артиста Сергея Юрского, скончавшегося ночь на 8 февраля от остановки сердца.

- Перестало биться сердце выдающегося артиста, который оставил глубокий след в истории отечественного театра и кинематографа, - приводит текст обращения пресс-служба Смольного.

Глава Северной столицы отметил, что Сергей Юрский создал на сцене и в кино множество ярких образов, которые не забудутся никогда.

Свою творческую жизнь актер начал в Ленинграде (Юрский – уроженец города на Неве). Он поступил в театральное училище, а после поступил на работу в Большой драматический театр под руководством Георгия Товстоногова.

Уже позднее, в конце 70-х, Юрский переехал в Москву, где стал одним из ведущих артистов театра Моссовета, но в душе всегда оставался ленинградцем.

- Сергея Юрьевича больше нет с нами, но он навсегда останется кумиром многих поколений, - подчеркнул Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU