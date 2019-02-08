Метростроители опять устроили забастовку в шахте из-за невыплаты зарплаты

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-08T12:18:11+03:00

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Около 20 человек из ночной смены проходчиков, работающих на строительстве станции метро «Театральная» отказались подниматься наверх и устроили забастовку. Люди протестовали из-за задержек по зарплате.

- Более 600 сотрудников «Управления-15 Метрострой» не получили зарплату за декабрь 2018 года, - пишет ТАСС со ссылкой на бригадира метростроевцев.

Впрочем, через несколько часов акция прекратилась и люди вышли на поверхность.

Напомним, что это вторая подобная забастовка в подрядных организациях «Метростроя». Первая прошла в конце декабря. Тогда несколько десятков человек отказались выходить их шахты все на той же «Театральной» протестую против 3-месячной задержки зарплаты.

В ситуацию вмешалось руководство города, и долги начали погашать, но все деньги еще не выплачены.

Также 21 января Смольный объявил о разрыве всех контрактов с «Метростроем», однако позднее это решение было отозвано и компании «дали шанс восстановить репутацию надежного партнера».

ИСТОЧНИК KP.RU