Метростроители опять устроили забастовку в шахте из-за невыплаты зарплаты
Около 20 человек из ночной смены проходчиков, работающих на строительстве станции метро «Театральная» отказались подниматься наверх и устроили забастовку. Люди протестовали из-за задержек по зарплате.
- Более 600 сотрудников «Управления-15 Метрострой» не получили зарплату за декабрь 2018 года, - пишет ТАСС со ссылкой на бригадира метростроевцев.
Впрочем, через несколько часов акция прекратилась и люди вышли на поверхность.
Напомним, что это вторая подобная забастовка в подрядных организациях «Метростроя». Первая прошла в конце декабря. Тогда несколько десятков человек отказались выходить их шахты все на той же «Театральной» протестую против 3-месячной задержки зарплаты.
В ситуацию вмешалось руководство города, и долги начали погашать, но все деньги еще не выплачены.
Также 21 января Смольный объявил о разрыве всех контрактов с «Метростроем», однако позднее это решение было отозвано и компании «дали шанс восстановить репутацию надежного партнера».
ИСТОЧНИК KP.RU