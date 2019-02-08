Петербургские депутаты решили ограничить показ трейлеров в кинотеатрах

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-08T13:47:36+03:00

По мнению народных избранников, люди платят за просмотр фильма, а не рекламы

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Депутаты продолжают радовать избирателей все новыми и новыми инициативами. После предложения парламентариев из Ленобласти запретить животных в цирке, народные избранники решили урезать объем рекламных трейлеров в кинотеатрах.

- Люди, которые часто ходят в кино, отмечают, что рекламные блоки перед сеансом становятся всё дольше. – сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока, который стал автором поправок в закон, - Демонстрация трейлеров занимает 20-25 минут, а иногда и полчаса.

Петербургский парламентарий уверен, что это обман зрителя, ведь он пришел смотреть кино, а не рекламу. При этом действующий закон запрещает демонстрацию роликов во время фильма, однако никак не регламентирует сие действо до начала показа.

Получается, что зрителям, пришедшем на сеанс, приходиться по полчаса ждать, когда же им покажут само кино, а не рекламные трейлеры.

- На мой взгляд, имеет смысл подумать и над тем, чтобы обязать кинотеатры указывать в билетах продолжительность рекламных блоков перед началом сеанса. Потребитель имеет на это право, - уверен депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU