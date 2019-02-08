В Петербурге разрешат жарить шашлыки в скверах и парках

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-08T14:25:08+03:00

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Как только в Петербурге сойдет снег и солнце прогреет землю, жители города начнут выбираться на пикники за город, в ближайшие парки и скверы. На сегодняшний день ставить мангал и жарить на нем шашлыки в пределах города нельзя, но многие петербуржцы, несмотря на запреты, все равно продолжают разводить огонь. Власти Северной столицы устали бороться с упрямыми людьми и решили все-таки определись специальные места в черте города, где можно спокойно отдыхать с костром, не нарушая никаких правил. Данную инициативу предварительно одобрили на заседании комитета по законодательству в пятницу, 8 февраля.

Петербуржцы понимаю, что нарушают закон, но все равно идут жарить шашлыки неподалеку от дома. Проблема в том, что в черте города специально оборудованных для этого мест нет, а устроить пикник все равно хочется.

- Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу городских властей с шашлычниками, предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах и скверах, - пояснил один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок.

Власти Петербурга должны будут определить места, где можно будет устанавливать мангалы и барбекю. Предполагается, что эти территории будут специально оборудованы урнами, противопожарными средствами, а также мангалами, которыми смогут пользоваться все люди, чтобы не приносить свои не бросать после пикника мусор.

Вполне возможно, что уже к маю петербуржцы смогут жарить шашлыки и отмечать праздники в новых обустроенных скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU