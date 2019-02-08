В комплексе Ярославских бань обрушилась котельная

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-08T14:31:44+03:00

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Сотрудники МЧС и руководители администрации Выборгского района в настоящее время работают на месте обрушения здания в комплексе Ярославских бань на Ярославском проспекте Петербурга.

- Да, наши сотрудники разбирают завалы, проверяют, не было ли внутри помещения людей. Само здание заброшенное, пока пострадавших не обнаружено, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» по телефону начальник пресс-службы управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

По сведениям экстренных служб, рухнули две стены и крыша одноэтажного кирпичного здания. Причем это бывшая котельная, стоящая в ста метрах от корпусов Ярославских бань. Пока единственные пострадавшие – два автомобиля, которые побило кирпичами.

По свидетельствам местных жителей в соцсетях, летом прошлого года с развалившегося строения демонтировали большую кирпичную трубу. Если бы старая котельная рухнула вместе с ней, то последствия могли бы быть гораздо серьезнее.

ИСТОЧНИК KP.RU