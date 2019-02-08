На развитие железных дорог в Петербурге потратят 83 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-08T14:51:59+03:00

Это стало известно после встречи Александра Беглова с главой РЖД Олегом Белозеровым

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Огромная сумма – 83 миллиарда рублей – в ближайшие годы будет потрачена на развитие петербургского железнодорожного узла. Об этом договорились главы города на Неве и «Российских железных дорог».

- Это очень важно. Это касается переходов над железнодорожными путями, мостов, путепроводов. Мы делаем подарок для жителей города, - приводит слова врио губернатора его пресс-служба.

Александр Беглов поблагодарил за понимание главу РЖД, а также сообщил, что власти города готовы землю для строительства путей московского направления, так как без этого невозможно развитие Московского вокзала.

А это, в свою очередь, улучшит пригородное сообщение и даст возможность запустить новые рейсы на Москву. Глава РЖД, в свою очередь, пообещал вынести грузовые пути за пределы Петербурга, а также привести облик вокзалов в подобающий Северной столице архитектурный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU