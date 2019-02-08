На развитие железных дорог в Петербурге потратят 83 миллиарда рублей
Огромная сумма – 83 миллиарда рублей – в ближайшие годы будет потрачена на развитие петербургского железнодорожного узла. Об этом договорились главы города на Неве и «Российских железных дорог».
- Это очень важно. Это касается переходов над железнодорожными путями, мостов, путепроводов. Мы делаем подарок для жителей города, - приводит слова врио губернатора его пресс-служба.
Александр Беглов поблагодарил за понимание главу РЖД, а также сообщил, что власти города готовы землю для строительства путей московского направления, так как без этого невозможно развитие Московского вокзала.
А это, в свою очередь, улучшит пригородное сообщение и даст возможность запустить новые рейсы на Москву. Глава РЖД, в свою очередь, пообещал вынести грузовые пути за пределы Петербурга, а также привести облик вокзалов в подобающий Северной столице архитектурный вид.
ИСТОЧНИК KP.RU