Смольный объяснил, что делать, если протекла крыша

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-08T15:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Снежная зима, а также оттепель в Петербурге приносят неудобства горожанам. Многие жители жалуются на протечки крыш в многоквартирных домах. В связи с этим Смольный в пятницу, 8 февраля, разъяснил, куда обращаться гражданам, чтобы спасти свое жилье до того, как оно утонет в талой воде.

- При обнаружении протечек необходимо позвонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или диспетчеру ТСЖ, ЖСК или ЖК. Данное сообщение должно быть обязательно зарегистрировано, - пояснили в Смольном.

Также петербуржцы могут пожаловаться по телефону дежурной службы администрации района или в СПб ГУ «Городской мониторинговый центр» по многоканальному телефону 004. Можно оставить еще и электронную заявку на портале «Наш Санкт-Петербург».

После того, как заявка будет оставлена, управляющая компания обязана провести проверку в течение 12 часов с момента обращения. Устранение протечки должно произойти в течение суток. В случае, если повреждены системы водоотвода, работы могут занять до 5 суток.

Если же после обращения протечка так и не была устранена, следует обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию Петербурга или в суд. Кроме того, гражданин, чье имущество пострадало от воды с крыши, имеет право на компенсацию в полном объеме. В случае, если к соглашению прийти не удалось, собственнику поврежденного имущества следует решать вопрос ремонта или компенсации причиненного вреда в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU