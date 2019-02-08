Петербург и Невский пятачок летом свяжут метеоры

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-08T15:55:19+03:00

Для этого в Невской Дубровке построят причал для речных судов

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Уже в летнюю навигацию 2019 года жители Петербурга смогут добраться до Невского пятачка по воде. Для того, чтобы в Невской Дубровке смогли принимать речные суда, к лету будет построен причал.

- Проектная документация на возведение нового объекта транспортной инфраструктуры передана компанией-инвестором в администрацию Ленинградской области, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Но этот причал не станет единственным. Инвесторы намерены построить такие же объекты в Киришах, селе Грузино Новгородской области и в самом Великом Новгороде. Таким образом будет воссоздан для туристов исторический водный путь «Из варяг в греки» по реке Волхов от Старой Ладоги до Новгорода.

Также в рамках проекта по строительству причалов для круизных судов, который запущен в 2017 году в Ленобласти, уже готовы объекты в Старой Ладоге, Свирьстрое и крепости Орешек.

Общий объем инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU