2019-02-08T16:33:56+03:00
Общество

«Увидимся! Созвонимся! Спишемся!»: Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга покидает Смольный

Андрей Кибитов рассказал, что уходит на новую работу
Лилия КОЗЛОВА
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Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов заявил об увольнении Фото: 1pku.ruПресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов заявил об увольнении Фото: 1pku.ru
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Руководитель пресс-службы администрации губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил о том, что покидает свой пост в Смольном. Об этом он рассказал в пятницу, 8 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook. Пресс-службу губернатора Северной столицы Кибитов возглавлял с 2004 года.

- Я принял решение после 15 лет государственной службы – оставить Смольный. Просто потому, что пришла пора менять место своей дислокации в профессии, - пояснил свое решение Андрей Кибитов.

Он поблагодарил временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова за предложение продолжить работу в его команде, однако сообщил, что все же хочет оставить пост после 15 лет государственной службы, и пожелал градоначальнику побед во славу Северной столицы.

Также Кибитов поблагодарил всех своих коллег и журналистов за интересную работу и поддержку. Последний свой рабочий день в Смольном пресс-секретарь проведет в понедельник, 11 февраля 2019 года. Каким теперь станет новое место работы, Кибитов пока что не уточнил.

- Увидимся! Созвонимся! Спишемся, - написал Андрей Кибитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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