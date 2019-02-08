2019-02-08T16:55:54+03:00
Происшествия

Пьяный сын избил мать и угрожал ей убийством в Ленобласти

Мужчина поссорился с пенсионеркой и ударил ее кулаком в лицо
Лилия КОЗЛОВА
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Нетрезвый мужчина избил кулаками свою мать на улице в ЛенобластиНетрезвый мужчина избил кулаками свою мать на улице в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вечером в четверг, 7 февраля, в городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области произошел семейный конфликт. Пьяный мужчина избил свою мать и стал угрожать ей убийством. Благо трагедией драка не закончилась, так как на помощь вовремя подоспели росгвардейцы, которые задержали буяна и отвели его в отделение полиции.

- Жильцы дома 6 по Бумажной улице в городе Сясьстрой около десяти часов вечера 7 февраля услышали шум драки и женские крики. Оказалось, что на улице нетрезвый 36-летний мужчина выяснял отношения со своей 61-летней матерью, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

Нетрезвый гражданин с помутненным от алкоголя сознанием замахнулся на свою мать и ударил ее кулаком прямо в лицо, а после стал угрожать ей убийством. Неравнодушные жильцы дома, на глазах которых разворачивался конфликт, сразу позвонили в полицию. К месту быстро прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал нападавшего.

Сейчас по факту конфликта проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О том, как чувствует себя избитая женщина, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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