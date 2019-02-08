На Петербург и Ленобласть 9 февраля надвигается сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-08T17:20:14+03:00

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После долгих холодов и снегопадов в Петербурге и Ленинградской области потеплело. Погода в выходные 9 и 10 февраля резко изменится. Ожидается, что ночью в городе и области температура воздуха минимально опустится до минус 4 градусов, а вот днем будет тепло – около 3 градусов тепла. Но не стоит надеяться на приятные прогулки, так как на Северную столицу надвигается сильный, порывистый ветер.

- В субботу, 9 февраля, в Петербурге и Ленобласти будет сильный юго-западный и южный ветер около 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу на Неве.

В большинстве районов пройдет мокрый снег, а в течение дня будет моросить небольшой дождь. Соответственно, солнца тоже не стоит ожидать из-за туч. Все выходные небо будет затянуто серыми облаками.

Спасатели Петербурга предупреждают горожан, о том, что во время оттепели не стоит выходить на лед. С 9 по 11 февраля есть опасность провалиться в воду на Ладожской озере в районе бухты Петрокрепость и Волховской губе. Поэтому с прогулками по льду и зимней рыбалкой лучше всего повременить.

ИСТОЧНИК KP.RU