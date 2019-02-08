2019-02-08T18:53:13+03:00
Общество

В аэропорту «Пулково» может появиться станция метро

Также Смольный рассматривает строительство аэроэкспресса до воздушной гавани Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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В аэропорту "Пулково" может появиться метро или аэроэкспрессВ аэропорту "Пулково" может появиться метро или аэроэкспрессФото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу, 8 февраля, состоялось совещание по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области при участии временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглова. Во время обсуждения был затронут один из особо интересующих вопросов горожан о строительстве станции метро в аэропорту «Пулково» либо аэроэкспресса. Благодаря этому жители и гости Северной столицы смогли бы быстрее и удобнее добираться до воздушной гавани, миную пробки.

- Проработка оптимального варианта сообщения с аэропортом продолжится, - сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

В самом «Пулково» отмечают, что в 2018 году аэропорт вошел в пятерку самых быстрорастущих воздушных ворот Европы с пассажиропотоком до 25 миллионов человек в год. При этом сейчас добраться до него можно только автомобильным транспортом и создание альтернативной дороги находится в приоритете.

Стоит отметить, что скоростное транспортное сообщение с аэропортом из центра города является распространенной практикой во всем мире. В том числе, в Москве имеется аэроэкспресс, который всего за 20 минут доставляет пассажиров из аэропортов на главные вокзалы столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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