2019-02-08T20:34:07+03:00
Общество

«Революция снега»: Милонов предложил объявить в Петербурге чрезвычайную ситуацию

Депутат Госдумы считает, что на уборку снега должны выйти муниципалы, депутаты и военные
Лилия КОЗЛОВА
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Милонов предложил объявить в Петербурге чрезвычайную ситуациюМилонов предложил объявить в Петербурге чрезвычайную ситуациюФото: Александр ГЛУЗ
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Ситуация со снегом в Петербурге зимой 2019 года накалилась практически до самого предела. Практически нет ни одного жителя города, который бы не пожаловался на плохую уборку улиц и крыш. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что в Северной столице «революция снега» и предложил действовать соответствующим образом, как во время революции, чтобы дать настоящий бой заснеженным улицам.

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По словам депутата, нормальная система по уборке снега в Петербурге сломана, дворников не осталось.

- В город пришла беда. Я хочу, чтобы наши люди получили помощь. Я предлагаю вернуть дворников на улицы и объявить чрезвычайную ситуацию, - заявил в эфире Радио «КП» Милонов.

Депутат предложил вывести дворников из введения комитетов, передать их жилкомсервисы и сделать их государственными. Кроме того, он считает, что в таких условиях нужно «заморозить» траты по так называемой «депутатской поправке» к городскому бюджету, а также деньги, которые идут на концерты и городские мероприятия, чтобы направить их на борьбу со снегом.

Кроме того, Милонов заявил, что будет обращаться к временно исполняющему обязанности губернатору Петербурга Александру Беглову, чтобы Смольный обратил внимание на опыт Москвы по уборке снега. Также он считает, что необходимо заставить собственников нежилых помещений, например магазинов, тоже выйти на улицы с лопатами.

Также в Петербурге надо объявить чрезвычайную ситуацию, заявил депутат, чтобы на улицы вышли военные и тоже помогали расчищать город от снега. Присоединиться к уборке Милонов приложил муниципалам и депутатам. Таким образом, все вместе смогут исправить критичную ситуацию в Северной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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