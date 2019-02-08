2019-02-08T21:48:37+03:00
Происшествия

В Петроградском районе бьет фонтан на проезжей части

Вода залила всю дорогу на Ропшинской улице в Петербурге [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Фонтан на Ропшинской улице в Петербурге Фото: стоп-кадр с видеоФонтан на Ропшинской улице в Петербурге Фото: стоп-кадр с видео
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Заблаговременно сезон фонтанов открылся на Ропшинской улице в Петроградской районе Петербурга. Вода бьет прямо из-под земли, заливая всю проезжую часть, параллельно растапливая надоевший петербуржцам снег.

- Для «городских фонтанов» сезон совпадает с отопительным, по совершенно непонятному стечению обстоятельств, - отмечают жители Петербурга в социальной сети.

На видео с места очередного ЧП, фонтан вырывается из-под земли прямо на проезжей части возле дома 6 по Ропшинской улице. Благо, «гейзер» не очень большой, вода не заливается на крыши и не брызжет в окна рядом стоящих домов. Тем не менее, машинам по дороге не проехать.

Фонтан на Ропшинской улице в Петербурге .Видео: группа ВК "ДТП и ЧП Петербург"

Горячая или холодная вода бьется из прорыва, тоже не уточняется. Жалоб на отключение отопления или подачи воды от жильцов тоже не поступало. Аварийных служб пока что на месте нет.

Одно известно точно. Если ночью в Петербурге температура опустится до минусовой, вся дорога превратится в единый каток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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