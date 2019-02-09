2019-02-09T10:10:02+03:00
Спорт

Азмун прибыл в расположение «Зенита»

Иранский нападающий приехал на сборы в Испанию
Евгения МОСКВИНА
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Нападающий Сердар Азимун прибыл в расположение «Зенита». Фото: fc-zenit.ruНападающий Сердар Азимун прибыл в расположение «Зенита». Фото: fc-zenit.ru
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Новый игрок «Зенита» присоединился к сине-бело-голубым на тренировочных сборах в Испании. Иранского 24-летнего футболиста встретил главный тренер команды Сергей Семак. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Сердар Азмун перешел к сине-бело-голубым 1 февраля 2019 года. Новый нападающий «Зенита» уже завялен в чемпионате России и плей-офф Лиги Европы УЕФА. Играть он будет под седьмым номером.

- Я рад присоединиться к команде «Зенит». Надеюсь, что у нас будет лучший результат, - написал Сердар Азимун на своей странице в Инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU

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