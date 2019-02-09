2019-02-09T11:01:06+03:00
Общество

Петербургские чиновники выйдут на уборку снега в выходные

Об этом заявил вице-губернатор Николай Бондаренко
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На уборку снега в Северной столице в выходные выйдут чиновники.На уборку снега в Северной столице в выходные выйдут чиновники.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В свои законные выходные 9 и 10 февраля чиновники Смольного отдыхать не будут. Они выйдут на субботник, чтобы принять участие в уборке города от снега. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил журналистам вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.

Сколько человек будет участвовать в мероприятии, пока неизвестно. Однако уже ясно, что это будут сотрудники комитетов Смольного, работники подведомственных им учреждений, а также бюджетных организаций.

Николай Бондаренко подчеркнул, что лично выберет наиболее неубранный двор и поедет туда. Итоги субботника в Петербурге собираются оценить по районам. Напомним, что ранее по уборке снега проигрывал Калининский – именно его в Смольном признали проблемным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»
В Петербурге пройдет День памяти Достоевского
Александр Беглов назвал борьбу с наледью на крышах задачей номер один
РЖД закупит 28 новых «Ласточек» для связи Петербурга и Ленобласти
Азмун прибыл в расположение «Зенита»
В Петроградском районе бьет фонтан на проезжей части
В Смольном рассказали, в каком районе Петербурга легче найти работу
«Революция снега»: Милонов предложил объявить в Петербурге чрезвычайную ситуацию
В аэропорту «Пулково» может появиться станция метро
В шорт-лист первой премии «Серебряный Лучник» — Северо-Запад вошли 22 проекта
На Петербург и Ленобласть 9 февраля надвигается сильный ветер
Пьяный сын избил мать и угрожал ей убийством в Ленобласти
«Увидимся! Созвонимся! Спишемся!»: Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга покидает Смольный
Петербург и Невский пятачок летом свяжут метеоры
Строительство первого участка ВСД с мостом обойдется в 15 миллиардов
Смольный объяснил, что делать, если протекла крыша
На развитие железных дорог в Петербурге потратят 83 миллиарда рублей
В комплексе Ярославских бань обрушилась котельная
В Петербурге разрешат жарить шашлыки в скверах и парках
Петербургские депутаты решили ограничить показ трейлеров в кинотеатрах
Актер Борис Смолкин: "Юрский был кумиром для всех начинающих актеров Ленинграда"
Метростроители опять устроили забастовку в шахте из-за невыплаты зарплаты
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского
В ГИБДД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Петербурге
В утренний час пик в Петербурге закрывали метро «Адмиралтейская»
Определены места для двух новых станций метро в Василеостровском районе
Петербург поборется за инвестиции в автопром