Петербургские чиновники выйдут на уборку снега в выходные

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-09T11:01:06+03:00

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В свои законные выходные 9 и 10 февраля чиновники Смольного отдыхать не будут. Они выйдут на субботник, чтобы принять участие в уборке города от снега. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил журналистам вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.

Сколько человек будет участвовать в мероприятии, пока неизвестно. Однако уже ясно, что это будут сотрудники комитетов Смольного, работники подведомственных им учреждений, а также бюджетных организаций.

Николай Бондаренко подчеркнул, что лично выберет наиболее неубранный двор и поедет туда. Итоги субботника в Петербурге собираются оценить по районам. Напомним, что ранее по уборке снега проигрывал Калининский – именно его в Смольном признали проблемным.

ИСТОЧНИК KP.RU