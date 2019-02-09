РЖД закупит 28 новых «Ласточек» для связи Петербурга и Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-09T11:38:44+03:00

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До 2024 года у РЖД появятся еще 28 «Ласточек». Новые поезда собираются купить для улучшения сообщения между Петербургом и Ленинградской областью. Об этом рассказал заместитель генерального директора «РЖД» Петр Кацыв.

Эксплуатировать новые поезда будут на маршрутах до Луги, Волховстроя и Любани. Кроме того, Петр Кацыв отметил, что три петербургских железнодорожных вокзала - Московский, Витебский и Ладожский - будут модернизировать. Коснутся улучшения также и вокзала в Выборге.

На первом этапе работ в планах усилить сообщение на Московском направление, где интенсивность сообщения настолько велика, что пропускная способность практически исчерпана. Затем займутся Сестрорецким направлением: там будут увеличивать размеры пригородного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU