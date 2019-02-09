Александр Беглов назвал борьбу с наледью на крышах задачей номер один

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-09T12:22:37+03:00

Борьбу с сосульками и наледью на крышах врио губернатора Петербурга назвал первостепенной задачей. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Утром 9 февраля врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с членами городского Правительства. Посвящено оно было проблеме уборки снега.

Напомним, что в Северной столице объявлен субботник для госслужащих. Сотрудники комитетов Смольного, подведомственных учреждений и бюджетных организаций в течение выходных будут выходить на очистку тротуаров от снега. Городские службы действующий губернатор призвал уделять не меньшее внимание и крышам.

- Александр Беглов подчеркнул, что борьба с наледью на крышах - сегодня задача номер один, - отметили в пресс-службе Смольного.

Врио губернатора призвал также обратить особое внимание на протечки крыш. И уже сегодня по его распоряжению будет открыта «горячая линия», куда горожане смогут обращаться в таких случаях.

Кроме того, Беглов дал указание профильным комитетам и службам уже сейчас начать готовиться к следующей зиме. В частности, заняться программой утепления чердаков, рассчитать нехватку техники.

- Александр Беглов заявил, что в условиях обильных «снежных залпов», которыми характеризуется эта зима, городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы вовремя справиться с их последствиями, - рассказали в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU