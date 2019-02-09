В Петербурге пройдет День памяти Достоевского

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-09T14:00:47+03:00

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Сегодня, 9 февраля, 138-я годовщина со дня смерти Федора Михайловича Достоевского. В Петербурге проходит День памяти писателя. В этом году возложение цветов к могиле Достоевского состоится в 14:00 в Александро-Невской лавре. Напомним, что писатель захоронен в Некрополе мастеров искусств. Панихида по Федору Достоевскому пройдет в 15:00 в Соборе Владимирской иконы Божией Матери.

После этого всех почитателей Достоевского приглашают в Музей-квартиру писателя в Кузнечном переулке. В 16:00 там состоится вечер памяти. 9 февраля музей распахнет свои двери бесплатно для всех.

В программе памятной даты вступительное слово директора музея Натальи Ашимбаевой. Затем заслуженный артист России Сергей Бызгу прочтет страницы из «Дневника писателя» Достоевского. А после этого состоится лекция доктора филологических наук Бориса Тихомирова.

ИСТОЧНИК KP.RU