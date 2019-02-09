2019-02-09T15:09:57+03:00
Общество

В Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»

Этап продлится до 11 февраля
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге стартовал конкурс "Лидеры России". Фото: gov.spb.ruВ Петербурге стартовал конкурс "Лидеры России". Фото: gov.spb.ru
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В Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Дал старт ему врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он обратился с напутственным словом к участникам, которые решили испытать себя в конкурсе.

- В своем выступлении действующий глава города отметил, что перед Петербургом стоят амбициозные задачи во всех сферах. И помочь их решить могут молодые, талантливые и профессиональные люди. Он сообщил, что Правительство города будет развивать систему социальных лифтов, чтобы молодежь могла проявить свои организаторские способности, реализовать на благо Северной столицы новые идеи и проекты, - отметили в пресс-службе Смольного.

Петербург взял под патронат региональную часть конкурса «Лидеры России». Правительство города и АНО «Россия – страна возможностей» подписали документ о сотрудничестве. Кроме того, врио губернатора сообщил о своем решении стать наставником для участников конкурса.

В церемонии открытия конкурса в Петербурге приняли участие также глава Минтранса России Евгений Дитрих и полпред президента по Северо-западному федеральному округу Александр Гуцан.

Всего в этом году на «Лидеры России» поступило больше 28 тысяч заявок из регионов Северо-запада. Уже известно, что на полуфинал приглашен 431 конкурсант. Из них – 311 человек – это жители Северной столицы. Региональный полуфинал в Петербурге продлится до 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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