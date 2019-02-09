2019-02-09T19:14:21+03:00
Происшествия

На Обводном канале во время уборки снега трактор сбил женщину

Пострадавшая попала в больницу с серьезными травмами
Евгения МОСКВИНА
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На Обводном канале снегоуборочный трактор сбил женщину-пешехода.На Обводном канале снегоуборочный трактор сбил женщину-пешехода.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Около полудня в субботу, 9 февраля, во дворе одного из домов на набережной Обводного канала снегоуборочный трактор задел проходящую мимо женщину. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, женщина в возрасте 57 лет получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина за рулем техники занимался уборкой снега и не заметил пешехода. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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