На Обводном канале во время уборки снега трактор сбил женщину
Пострадавшая попала в больницу с серьезными травмами
На Обводном канале снегоуборочный трактор сбил женщину-пешехода.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Около полудня в субботу, 9 февраля, во дворе одного из домов на набережной Обводного канала снегоуборочный трактор задел проходящую мимо женщину. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Как выяснилось, женщина в возрасте 57 лет получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Мужчина за рулем техники занимался уборкой снега и не заметил пешехода. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU