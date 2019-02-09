В Ленобласти неизвестный украл из банкомата 2 млн рублей
В пятницу, 8 февраля, в магазине поселка имени Дзержинского в Ленинградской области неизвестный похитил деньги из банкомата. Всего он унес около 2 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
- Отжав стеклопакет двери, проник в помещение продовольственного магазина расположенного на Центральной улице, где неустановленным способом вскрыл банкомат, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Забрав деньги, злоумышленник скрылся с места преступления. Теперь личность похитителя устанавливается, мужчину разыскивает полиция – возбуждено уголовное дело по статье о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU