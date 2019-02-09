Больше 30 тысяч петербуржцев вышли на «Лыжню России-2019»

СЕГОДНЯ 20:21 2019-02-09T20:25:44+03:00

Больше 30 тысяч человек приняли участие в "Лыжне России -2019" в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

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В Северной столице прошла открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Поучаствовать в ней мог любой желающий в возрасте от 4 до 88 лет. В общей сложности участие в лыжной гонке приняли более 30 тысяч петербуржцев. Среди них был и вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов, который перед началось зимнего забега поприветствовал спортсменов.

Центральный забег стартовал в поселке Парголово Выборгского района. Оттуда вышли более 3 тысяч спортсменов. Одновременно с ним массовые соревнования прошли и в других районах Петербурга.

- На старты вышли как профессиональные лыжники, так и любители этого вида спорта. Для каждой категории участников были подобраны соответствующие дистанции. Победители соревнований были награждены медалями, дипломами и памятными подарками Комитета по физической культуре и спорту. Специальными призами также были отмечены самый юный и самый опытный по возрасту участник гонки, - рассказали в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU