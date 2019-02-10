2019-02-10T10:47:19+03:00
Звезды

В Петербурге под музыку Моцарта пройдет спектакль, посвященный Даниилу Гранину

Постановку покажут в ТЮЗе
Роман ЛЯЛИН
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Даниил Гранин у себя домаДаниил Гранин у себя домаФото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербурге пройдет музыкально-поэтический вечер «Причуды моей памяти», посвященный 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. По словам организаторов, это будет спектакль-размышление в рамках фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга».

- В основу спектакля положены фрагменты авторского текста из книг известного советского и российского писателя, Героя Социалистического труда, почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина: «Причуды моей памяти», «Священный дар», «Зубр», «Мой лейтенант» и других, - сообщают в Комитете по культуре Санкт-Петербурга. - Разрозненный текст собирается в одну линию – от рождения до финала, через любовь и трудности, музыку и творчество.

Спектакль будет проходить под музыку Моцарта и фрагментов из классических опер. Представление состоится 11 февраля в 19.00 на сцене ТЮЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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