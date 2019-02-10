2019-02-10T12:08:37+03:00
Общество

В Петербурге пропал отец двоих детей

Мужчину ищут с 1 февраля
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина пропал 1 февраля Фото: предоставлено родственникамиМужчина пропал 1 февраля Фото: предоставлено родственниками
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В Санкт-Петербурге пропал 31-летний глава семейства Юрий Филанович. Мужчина ездил на дачу в садоводство "Лесное" и 1 февраля должен был вернуться домой к супруге. Перед отъездом он сказал жене, что хочет отдохнуть. Связи с ним не было. Тем не менее, в последний раз Юрия, по словам родных, видели на остановке "55 километр" Мурманского шоссе. В этот момент он собирался вернуться к семье.

- Муж был был без теплой одежды, - вздыхает супруга Юрия Татьяна. - В последний раз его видели 1 февраля. Больше он на связь не выходил. Куда мог исчезнуть, неизвестно. Тем более, в такой холод.

У супругов двое детей: 8 и 5 лет. Сын с дочкой ждут отца дома. Если вы знаете, где находится Юрий, сообщите об этом в полицию.

У Юрия двое детей Фото: предоставлено родственниками

У Юрия двое детей Фото: предоставлено родственниками

ИСТОЧНИК KP.RU

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