2019-02-10T13:03:53+03:00
Происшествия

В Петербурге следователи начали проверку после падения льда на 9-летнюю школьницу

Девочка получила травму головы
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге со всех районов города поступают новости о падении льда и снега с крыш на людей и машины. Очередное ЧП произошло на Загородном проспекте. Там льдина упала на голову 9-летней школьнице. Девочка в итоге попала в больницу.

- Девочка с травмами головы, в состоянии средней тяжести, была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь, - сообщают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего.

После проверки следователи пообещали принять решение о возбуждении уголовного дела. К слову, в Петербурге уже десятки пострадавших от падения льда, один человек погиб.

Жертвой оказался студент. Вместе с другом он шел вдоль забора, когда наледь отвалилась с крыши и попало молодому человеку в голову. СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»

ИСТОЧНИК KP.RU

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