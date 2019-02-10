В ГИБДД Петербурга призвали убрать машины с шести улиц для уборки снега

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-10T15:00:50+03:00

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В Санкт-Петербурге вечером 10 февраля коммунальные службы убудут вывозить снег с шести улиц. Для этого им нужно очистить дороги от припаркованных машин. Поэтому сотрудники ГИБДД призывают водителей убрать свои машины. В противном случае их будут эвакуировать.

- 10 февраля с 21:00 в центральной части Санкт-Петербурга будет проводиться очистка проезжей части и тротуаров от снега, а также вывоз снега на следующих магистралях: Большая Морская, Малая Морская, Почтамтская, улица Якубовича, переулок Антоненко и проспект Римского-Корсакова, - сообщают в ГИБДД Петербурга и Ленобласти. - Оставленные машины будут эвакуированы или перемещены на соседние участки.

Если вы не успели убрать свою машину, то узнать где она можно будет в диспетчерской службе ГУП «Центра экономической безопасности»: 680-33-33.

ИСТОЧНИК KP.RU