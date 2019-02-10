2019-02-10T15:00:50+03:00
Общество

В ГИБДД Петербурга призвали убрать машины с шести улиц для уборки снега

Иначе автомобили будут эвакуированы
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В Петербурге продолжают бороться со снегомВ Петербурге продолжают бороться со снегомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге вечером 10 февраля коммунальные службы убудут вывозить снег с шести улиц. Для этого им нужно очистить дороги от припаркованных машин. Поэтому сотрудники ГИБДД призывают водителей убрать свои машины. В противном случае их будут эвакуировать.

- 10 февраля с 21:00 в центральной части Санкт-Петербурга будет проводиться очистка проезжей части и тротуаров от снега, а также вывоз снега на следующих магистралях: Большая Морская, Малая Морская, Почтамтская, улица Якубовича, переулок Антоненко и проспект Римского-Корсакова, - сообщают в ГИБДД Петербурга и Ленобласти. - Оставленные машины будут эвакуированы или перемещены на соседние участки.

Если вы не успели убрать свою машину, то узнать где она можно будет в диспетчерской службе ГУП «Центра экономической безопасности»: 680-33-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге упавший с крыши лед снес козырек отдела ФСИН
В Петербурге следователи начали проверку после падения льда на 9-летнюю школьницу
В Петербурге пропал отец двоих детей
В Петербурге упавшая с дома труба пробило стекло Mercedes
В Петербурге под музыку Моцарта пройдет спектакль, посвященный Даниилу Гранину
В Петербурге мошенник, представившись следователем, обокрал пенсионерку
Больше 30 тысяч петербуржцев вышли на «Лыжню России-2019»
В Ленобласти неизвестный украл из банкомата 2 млн рублей
На Обводном канале во время уборки снега трактор сбил женщину
На «Новочеркасской» пассажир метро упал на рельсы
В Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»
В Петербурге пройдет День памяти Достоевского
Александр Беглов назвал борьбу с наледью на крышах задачей номер один
РЖД закупит 28 новых «Ласточек» для связи Петербурга и Ленобласти
Петербургские чиновники выйдут на уборку снега в выходные
Азмун прибыл в расположение «Зенита»
В Петроградском районе бьет фонтан на проезжей части
В Смольном рассказали, в каком районе Петербурга легче найти работу