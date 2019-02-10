2019-02-10T16:58:57+03:00
Происшествия

В Петербурге упавший с крыши лед снес козырек отдела ФСИН

Также пострадала припаркованная машина
Роман ЛЯЛИН
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Лед снес козырек здания Фото: ДТП и ЧП ПетербургаЛед снес козырек здания Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге пришедшая оттепель обернулась для горожан травмами и разбитыми машинами. Падающие с крыши снег и наледь отправили в больницу уже около десятка горожан. Достается и автомобилям, которым прилетевшие осколки льда выбивают стекла и мнут крышу. Очередное ЧП произошло возле здания отделения ФСИН.

- На Марата 70а-70б упавшая наледь повредила крышу отдела ФСИН и немного припаркованный Mitsubishi, - рассказывают очевидцы.

К счастью, никто из людей не пострадал. Напомним, что ранее СКР начал проверку после падения льда на 9-летнюю девочку. Школьница получила травму голову. Также следователи разбираются в гибели студента, который скончался после падения скрыши наледи.

Сейчас чкоммунальщики продолжают борьбу со снегом. Спасатели призывают горожан быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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