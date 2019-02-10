В Петербурге и Ленобласти ожидается метель

СЕГОДНЯ 19:05 2019-02-10T19:06:38+03:00

В городе снова будет снегопад Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Ленинградской области и Северной столице вновь ожидается непогода. На город и регион снова обрушится снег и ветер. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.

- Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 11-12 февраля местами по области ожидается налипание мокрого снега, слабая метель, - сообщают в МЧС. - На дорогах гололедица. 12 февраля в области ночью преимущественно в западных районах местами ожидается сильный снег.

Жителям Петербурга советуют быть осторожными и внимательными.

- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101", - напоминают в МЧС. - Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

ИСТОЧНИК KP.RU